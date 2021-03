Liguria. Alta pressione sull’Europa centrale, con flussi settentrionali secchi che garantiscono tempo stabile sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

L’inizio del nuovo mese che coincide con l’avvio della primavera meteorologica vede ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria. Il vasto campo di alta pressione presente sull’Europa, sposta solo leggermente i suoi massimi permettendo l’ingresso di correnti fresche da nord-est con un leggero calo delle temperature più avvertibile nelle ore notturne. Per il resto nessun cambiamento delle condizioni meteo almeno fino alle porte del prossimo weekend.

Il consueto sguardo alle temperature registrate durante la notte appena trascorsa evidenzia un calo, sopratutto nelle zone interne e in montagna. Lungo la fascia costiera rileviamo valori compresi tra +5 e +10°C fino a +14°C sulla costa savonese tra Loano e Alassio soggetta alla ventilazione più sostenuta da nord con componente di foehn. Per contro valori più bassi fino a +2/+3°C si registrano in alcune località costiere del levante ligure non soggette al vento da nord a causa del fenomeno dell’inversione termica. Nelle zone interne valori minimi più bassi compresi tra +1 e +4°C con il fenomeno dell’inversione termica più marcato nell’interno marittimo dello spezzino con -4.5°C registrati a Graveglia(SP) in bassa Val di Vara e -5.8°C nella piana di Rezzoaglio(GE) nel versante padano dell’Appennino. Zero termico in montagna in calo intorno ai 1300/1400 metri.

Inizio di settimana con tempo stabile e gran soleggiamento sulla Liguria sempre però con una ventilazione settentrionale con tempo asciutto. Durante le ore centrali potremo assistere a qualche velatura di poco conto mentre le temperature massime risulteranno ancora gradevoli con valori che potranno toccare i 16/17°C lungo la fascia costiera e nei fondovalle riparati dalla ventilazione da nord. Tale tipo di tempo caratterizzerà anche la giornata di martedì con forte escursione termica e quindi prossima notte con temperature più fresche in particolare nelle zone interne di fondovalle con brinate.

Previsioni valide per: lunedì 1 marzo 2021

Avvisi: Venti tesi/forti settentrionali, in particolare al mattino. Mare molto mosso al largo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino locali addensamenti sui versanti padani centro occidentali, in diradamento. Altrove in prevalenza sereno. Nel pomeriggio cielo sereno su tutta la regione.

Venti: Tesi o localmente forti settentrionali, in particolare al mattino.

Mari: Stirato sotto costa. Mosso o molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie od in lieve aumento le massime.

Costa: min +8/13°C, max +13/17°C

Interno: min -3/+10°C, max +8/14°C

Previsioni valide per: martedì 2 marzo 2021

Avvisi: Al mattino ancora venti tesi settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Continua il tempo stabile. Mattinata che vedrà un cielo generalmente sereno, a parte qualche addensamento sui versanti padani, in dissolvimento. Proseguo di giornata senza variazione con tempo assolato su tutta la regione.

Venti: Da tesi a moderati settentrionali.

Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi al largo.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per: mercoledì 3 marzo 2021

Continua la fase di stabilità, con tempo soleggiato.