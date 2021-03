Liguria. Una blanda circolazione depressionaria presente sul Mar Ligure porta un po’ di variabilità in un contesto comunque ancora stabile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 17 marzo 2021

Avvisi: In serata rinforzo della ventilazione settentrionale su gran parte della regione.

Cielo e Fenomeni: al mattino avremo un transito di nubi medio-alte sulla nostra regione, in particolare sul centro-levante, ma senza fenomeni. Nelle prime ore del pomeriggio il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso, mentre in serata è atteso un nuovo e generale aumento della nuvolosità. Non escludiamo anche locali piovaschi.

Venti: al mattino deboli o moderati da sud-est sul levante, più freschi da nord-est a ponente. Nel pomeriggio deboli dai quadranti meridionali, rinforzeranno da nord in serata.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min +6/9°C, max +10/14°C

Interno: min -2/+5°C, max +8/12°C

Previsioni valide per: giovedì 18 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, tendente ad annuvolarsi su gran parte della regione dalla sera.

Venti: moderati da nord al mattino, più deboli da sud dal pomeriggio.

Mari: poco mosso, o al più mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Tendenza per: venerdì 19 marzo 2021

Generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Non si esclude qualche isolato piovasco, più probabile sul centro ponente.