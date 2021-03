Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 5 marzo, al mattino avremo molte nubi soprattutto sul centro-levante con possibili piogge sparse; tempo asciutto a ponente dove saranno probabili delle schiarite.

Nel pomeriggio cieli molto nuvolosi o coperti praticamente ovunque, il settore centrale sarà anche interessato da qualche piovasco, mentre troveremo tempo più asciutto sugli estremi della regione.

Per quanto riguarda i venti, saranno deboli o al più moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, da nord sull’Imperiese. Il mare sarà tra poco mosso e mosso.

Per le temperature, infine, minime in aumento specie lungo la fascia costiera, massime stazionarie o in lieve calo ovunque. Sulla costa: min +7/12°C, max +12/15°C, mentre all’interno: min -3/+8°C, max +8/13°C