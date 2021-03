Liguria. Un’altra giornata di instabilità sulla nostra regione: al mattino tempo in prevalenza grigio ed uggioso sul settore centro-orientale, dove potranno avere luogo deboli piovaschi o brevi rovesci. Tempo poco nuvoloso e asciutto sull’estremo ponente.

Dal pomeriggio schiarite via via più ampie si estenderanno a tutta la regione. Attesi cieli in prevalenza sereni in serata.

Foto 2 di 2



Situazione: oggi, quindi, ancora molte nubi e qualche debole piovasco sul settore centro-occidentale. Da lunedì bel tempo e temperature in aumento, grazie alla rimonta dell’alta pressione.

Venti: Per lo più deboli da sud-est. Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Costa: min +8/+12°C, max +13/+15°C

Interno: min +1/+9°C, max +10/+12°C.