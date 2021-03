“Tutto il rosso non è buono, tutto il giallo non è cattivo”: quando si tratta di fare un'”ampia sintesi” i toscani ci aiutano sempre con i loro atavici proverbi! Solo da lunedì la Liguria tornerà “area arancione” (non rossa, per fortuna, come il colore dell’adagio), così ancora per questa metà di marzo ci svagheremo in “area gialla” con dilettevoli eventi, “saltellando” da un lato all’altro della provincia e restando fedeli nell’onorare al meglio il fine settimana (oltreché le giuste regole di comportamento!).

A Savona torna l’appuntamento molto atteso con il “Desbarassu” e mai come quest’anno le occasioni per i clienti saranno strepitose e allettanti. Le promozioni saranno veramente interessanti grazie all’impegno costante di tutto il settore per offrire sempre la miglior qualità a prezzi ultrascontati. La vendita dei prodotti si svilupperà esclusivamente all’interno delle attività commerciali aderenti: molte attività creeranno un orario prolungato nella pausa pranzo e troveremo inoltre un gustoso “aperishopping” nei locali aderenti.

A Cairo Montenotte festeggia il decimo compleanno il MelaDay, l’iniziativa lanciata dalla Condotta Slow Food nel 2011 per richiamare l’importanza della difesa della biodiversità e la grande importanza di salvaguardare le specie vegetali in via di estinzione. Ci sarà la possibilità di adottare altre piantine innestate con le varietà storiche e l’occasione per sviluppare un’altra nuova iniziativa, il GelsoDay, con l’obiettivo di riportare nella Valle Bormida la coltivazione del Mù, ovvero il gelso nero (Morus nigra) e il gelso bianco (Morus alba).

Da Finale Ligure va in scena in una versione completamente rinnovata lo spettacolo “Cara Virginia – Si fa così perché così si fa”, di e con Chiara Tessiore e diretto da Annapaola Bardeloni. La storia di Virginia è una piccola storia d’Italia: un personaggio inconsapevole e stupito che viene conquistato e travolto da uno schema ideologico. La Storia con la S maiuscola si racconta attraverso una storia d’amore. Un amore che è tutto un naufragio!

Ad Albenga prosegue l’intensa attività culturale promossa da Palazzo San Siro sotto la guida dell’architetto Annamaria Vercellino: lo storico edificio ingauno ospita l’esposizione “Donne e Madonne, bianche e nere”, in cui sono visibili antichi dipinti ispirati a soggetti femminili che dialogano con importanti sculture, secondo il consueto format che la Fondazione Tribaleglobale propone in associazione con il palazzo. Dopo un accurato restauro il curatore Giuliano Arnaldi espone per la prima volta un dipinto inedito attribuibile al maestro Guglielmo Caccia.

Le guide ambientali di Ponente Experience propongono un’imperdibile opportunità per scoprire il territorio ligure: un’escursione al Giogo di Toirano – San Pietro ai Monti. Sarà un trekking in quota nell’entroterra savonese lungo un itinerario ad anello con tratti molto panoramici, tra castagni e betulle, sino all’antica abbazia benedettina, dove la vista spazia dalle Alpi al mare.