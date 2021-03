Melgrati assolto, il Comune di Alassio annuncia: “Nessun rimpasto di giunta, almeno per ora”

Alassio. “Al momento nessun rimpasto di Giunta: valutiamo con serenità il rientro attivo di Rocco Invernizzi. Questa è una grande squadra, l’ha dimostrato nel periodo più difficile della storia amministrativa alassina. Ed ora, lo sarà ancora di più”.

È questo il commento del Comune di Alassio a margine della sentenza sul processo “Spese Pazze” in Regione, che ha visto l’assoluzione del sindaco Marco Melgrati, che si è definito “innocente seriale”.

“Nessun rimpasto di Giunta, almeno per ora, e un grande sospiro di sollievo nel vedere finalmente deposta la spada di Damocle che dall’inizio del mandato pendeva sulle sorti dell’amministrazione Melgrati Ter, – hanno proseguito. – La Corte d’Appello di Genova stamani ha pronunciato e pubblicato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Per i 19 appellanti del cosiddetto processo delle Spese Pazze in Regione Liguria è la fine di un incubo, per Marco Melgrati anche un nuovo record con 34 assoluzioni con formula piena”.

“Mi spiace che in questi giorni si siano fatte congetture sul destino di questa amministrazione – ha aggiunto lo stesso Melgrati – si è parlato di arditi rimpasti e ancor più improbabili defenestrazioni. E’ vero, qualora avessi dovuto scontare una nuova sospensione, avevo predisposto affinché la macchina amministrativa comunale fosse schierata al meglio per gestire la situazione”.

“Lo stesso Rocco Invernizzi, che come me, nei mesi scorsi è passato attraverso un duro processo, per il quale aveva responsabilmente rimesso le proprie deleghe assessorili, uscendone poi con assoluzione con formula piena, merita di rientrare in ruoli attivi di responsabilità. Ora però abbiamo modo di compiere le scelte necessarie in armonia e serenamente senza Spade di Damocle incombenti”, ha concluso il sindaco di Alassio.