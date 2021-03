Alassio. È il laziale Adriano Quan (Lega Navale di Ostia), con tre primi posti, a conquistare la vittoria nell’ambito del Meeting Internazionale della Gioventù organizzato dal Cnam Alassio del presidente Carlo Canepa. Il successo è maturato nell’ambito del confronto con Alessandro Cirenei e Alessio Cindolo.

La giornata conclusiva ha visto in acqua la categoria degli Juniores, con i Cadetti prudenzialmente tenuti a riva a causa delle condizioni meteomarine.

Il Trofeo Zonta Vera Marchiano è andato a Sofia Bommartini (Fraglia della Vela Malcesine), quello in onore di Mirea Pogliano a Clara Lorenzi (Circolo Nautico Bardolino) mentre il Trofeo Ennio Pogliano e Sergio Gaibisso è stato alzato da Erik Scheidt (Circolo della Vela Torbole).

La manifestazione per Alassio è stata una vera e propria occasione per cercare di tornare quasi alla normalità dopo i tanti stop dovuti alla pandemia. Finalmente alcuni alberghi hanno potuto lavorare e l’evento ha portato nella Città del Muretto più di mille persone.

“Nel febbraio dello scorso anno – ci hanno spiegato al Cnam – si interruppero le regate. A distanza di un anno sono riprese. Dopo i Laser ed i Dragoni questo appuntamento con gli Optimist ha cercato di essere il simbolo della ripresa. Abbiamo avuto un record di iscrizioni con ben duecentosessanta giovanissimi”.

La Lega Navale di Ostia, circolo del vincitore Adriano Quan, si è aggiudicata anche il Trofeo per le società e due premi: un albero ed una vela messi in palio per il circolo che fosse riuscito a piazzare più velisti fra i primi quindici classificati.

Questi i primi dieci della classifica finale: 1° Adriano Quan (Lega Navale Sezione di Ostia), 3; 2° Alessandro Cirinei (Tognazzi Marine Village), 6; 3° Alessio Cindolo (Yacht Club Italiano Genova), 8; 4° Alex De Murtas, 10; 5° Tommaso Gallina (Centro Nautico Bardolino), 11; 6° Filippo Bassano (LNIO), 12; 7° Erik Scheidt (Circolo della Vela Torbole), 12; 8° Mattia Di Lorenzo, 14; 9° Matteo Iannielli (Lega Navale Italiana sezione Ostia Lido), 14; 10° Manuel Vos (Fraglia dela Vela Malcesine), 18.