Medusei eletto presidente di Aiccre Liguria: “Accrescere il ruolo degli enti locali presso le più alte istituzioni europee”

Regione. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei è il nuovo presidente della Federazione regionale Aiccre. Medusei è stato indicato dal consiglio direttivo di Aiccre Liguria al termine del congresso regionale nel quale si è proceduto al rinnovo delle cariche associative: Giovanni Boitano è stato confermato vicepresidente e Desi Slivar segretario regionale.

“E’ per me un grande onore – dichiara Medusei – presiedere, a livello regionale, un organismo così strategico per l’affermazione del nostro territorio e per accrescere il ruolo degli Enti locali presso le più alte Istituzioni europee”.

Il presidente, che il 26 febbraio scorso è stato nominato durante la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative rappresentante presso il Comitato delle Regioni d’Europa, assicura il proprio impegno per dare voce alle amministrazioni liguri: “Questo secondo incarico rafforzerà ulteriormente il mio ruolo. La cittadinanza europea, infatti, non deve essere un concetto astratto, ma deve crescere fra tutti i cittadini e il consiglio regionale della Liguria è chiamato ad assolvere una funzione importante in questo percorso per affermare con forza crescente le istanze che nascono dal nostro tessuto socioeconomico. Solo attraverso questo scambio virtuoso possiamo davvero procedere verso una comunità europea più coesa, solidale e attenta alle voci che nascono in ogni sua parte”.

L’Aiccre, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, è articolata in federazioni regionali e riunisce tutte le rappresentanze elettive degli Enti locali. Obiettivo di Aiccre è il riconoscimento delle autonomie locali e regionali. La federazione ligure ha sede a Genova, presso il consiglio regionale della Liguria.