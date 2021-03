Marina di Loano e Varigotti protagoniste del nuovo film internazionale “Khiladi”

Provincia. Sono andante in scena oggi nel ponente savonese le riprese del nuovo film internazionale “Khiladi”. Le riprese della nuova produzione indiana sono state effettuate presso la Marina di Loano e a Varigotti.

“Khiladi” è un action movie indiano diretto da Ramesh Varma che per 15 giorni circa verrà realizzato in Italia, anche con il sostegno di Genova Liguria Film Commission.

Il progetto – che vede l’attore protagonista Ravi Teja nei panni di un criminale in fuga dalla polizia internazionale – è prodotto da “A Studios LLP” di Hyderabad, con la produzione esecutiva della ODU Movies di Ivano Fucci.

Le riprese – iniziate a Torino lunedì 15 marzo – terminano proprio oggi con le immagini di un inseguimento auto/moto presso la SS1 tra Noli e Varigotti e due scene cruciali del film presso il Porto Turistico di Marina di Loano e sullo Yacht XO Of the Seas. L’attore e l’attrice sono rimasti meravigliati dalla bellezza del luogo, tanto da richiedere alla produzione di non tornare a Torino a dormire stanotte, ma di restare allo Yacht Club di Marina di Loano. Khiladi verrà distribuito in India in 500 copie a partire dal 28 Maggio 2021.

“Anche questo progetto è in linea con il progetto di marketing integrato di GLFC e a dimostrazione che il nostro brand “Liguria Terra da Film e da Fiction” ha funzionato” afferma Cristina Bolla.