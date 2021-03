Marciapiede di via Romana a Ceriale, la minoranza: “Progetto iniziale non rispettato e costi lievitati, il sindaco ci dia spiegazioni”

Ceriale. “Un cantiere abbandonato da mesi” e dove i lavori sarebbero “realizzati diversamente” rispetto al progetto ufficiale. E’ quello attivo in via Romana a Ceriale secondo i consiglieri di “Uniti per Ceriale” Antonello Mazzone, Valeria Cammarata e Fabrizio Dani.

Secondo i rappresentanti della minoranza, in via Romana “i lavori per la realizzazione del tratto del nuovo marciapiede comunale che da via Sant’ Eugenio si protrae fino alla strada che conduce al villaggio ‘Conchiglie’, sono sospesi da diverso tempo. L’opera come da indicazioni riportate sul cartello originario di cantiere, affisso in loco, avrebbe dovuto essere conclusa entro il mese di giugno dello scorso anno. Da confronto con il progetto licenziato, i lavori sembrerebbero diversamente realizzati”.

“La variante approvata dalla giunta comunale con delibera numero 8 solamente il 10 febbraio 2021 forse scambiata per un ‘condono’ – affermano provocatoriamente i consiglieri di minoranza – prevede maggiori costi per complessivi 122 mila euro, di cui ben 44 mila concessi alla ditta appaltatrice per costi di sicurezza e misura Covid portando così il costo dell’opera dall’assegnazione iniziale di 309.562 euro agli attuali 432.149 euro. Inoltre sono stati ulteriormente concessi 90 giorni per il completamento del marciapiede, che proroga la fine lavori di un anno rispetto alla previsione iniziale che era stata prevista, come detto, a giugno 2020”.

“A riguardo abbiamo chiesto spiegazioni al vice-sindaco nonché assessore ai lavori pubblici, con una interrogazione che è stata discussa nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi giovedì 11 marzo scorso senza ottenere a nostro parere spiegazioni esaurienti in merito. Per questo motivo abbiamo nuovamente richiesto al sindaco ulteriore documentazione tramite la quale poter chiarire la situazione del cantiere in via Romana, in particolare il prolungato periodo di sospensione dei lavori”.