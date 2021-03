Lutto nella Val Maremola, si è spento Antonio (Nini) Zerbini

Val Maremola. La Val Maremola piange la scomparsa di Antonio Zerbini, da tutti conosciuto come “Nini”, che si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Aveva 86 anni: lascia i figli Enrico, Isabella e Armanda, la cara Nataliya e gli affezionati nipoti.

La salma arriverà domani, venerdì 12 marzo, alle ore 9.00 nella vecchia Chiesa Parrocchiale (piazza La Pietra) a Pietra Ligure.

I funerali si terranno sempre venerdì alle ore 15.00 nella Basilica di San Nicolò in Pietra Ligure. Al termine della cerimonia funebre la salma sarà cremata.

Nini era molto conosciuto a Pietra Ligure e in tutta la Val Maremola, per anni ha lavorato presso l’ufficio postale di Tovo San Giacomo. Era stato candidato come consigliere comunale nella lista di Carletto Fantoni. Zerbini era un profondo conoscitore delle storie locali oltre ad essere un grande appassionato di telecomunicazioni e di alfabeto morse: era uno dei soci fondatori nonché, per un periodo, anche presidente dell’INORC (Italian Naval Old Rhythmers Club, l’associazione dei Radiotelegrafisti imbarcati sulle Navi della Marina Militare Italiana).

“In questo triste momento, sono vicino, insieme all’amministrazione comunale, alla famiglia e in particolar modo ai figli Armanda, Isabella e Enrico” afferma il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

Dalla comunità pietrese le parole del consigliere comunale Giovanni Liscio: Ciao Nini! Non saprei definire in modo appropriato l’affetto, la stima e il bene che ti ho voluto e che tu mi hai sempre dimostrato fin da quando ero un bambino. Nel lungo tempo sei stato amico, zio e punto di riferimento. Per il tuo carattere, la tua intelligenza e la tua saggezza. Persona che, come pochi, sapeva unire e coinvolgere le differenti anime di una comunità”.

“Insomma, persona che era difficile anzi, impossibile, non apprezzare e stimare profondamente per tutto quello che rappresentava. Mi mancherai e mi mancheranno le chiacchierate che ci facevamo sempre meno di sovente… Purtroppo. Le tue ricette e quel vasetto di olive che ti portavo per Natale e che a te piacevano tanto. Addio Nini, sarai sempre nel mio cuore e nei mie pensieri”.