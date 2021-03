Lutto ad Albissola, mancato “U Megu” Gervasio: è stato sindaco della città

Albissola Marina. E’ venuto a mancare a 92 anni “u megu”, così veniva chiamato il dottor Franco Gervasio, ex sindaco della città di Albissola Marina.

Il noto medico nel 1954 fu il primo albissolese laureato in Medicina e Chirurgia. In un’intervista pubblicata nel volume “La vita di un uomo – La storia di un paese”, Gervasio aveva ricordato di aver voluto e potuto proseguire con la specializzazione in Cardiologia al Gaslini, “ma ero troppo consapevole dei sacrifici fin lì fatti dalla mia famiglia ed ero ansioso di provvedere a me stesso – ha affermato, manifestando il suo gran cuore -. Così partii per il servizio militare. Al momento del congedo mi fu proposto di seguire la carriera militare. Ancora una volta scelsi di rinunciare: troppo grande l’amore per la mia famiglia e la mia Albissola. Tornai a casa e cominciai a fare il medico”.

Di fede repubblicana (intesa anche come adesione al partito di La Malfa, Biasini, Spadolini) ma soprattutto fervente mazziniano fin dai tempi del liceo, Franco Gervasio fu a lungo amministratore del Comune di Albissola Marina e sindaco dal 1982 al 1992. Amava definirsi “semplice cittadino innamorato del mio paese”. Un altro amore è quello da tifoso per il Genoa.

“Mancheranno i tuoi racconti garbati dall’umorismo tagliente, i tuoi aneddoti di un’epoca in cui si aveva meno dal punto di vista materiale, ma era tutto più semplice, a partire alle relazioni umane -. commenta il vicesindaco di Albissola, Nicoletta Negro -. Mi piace ricordarti come in questa foto, insieme alla tua amica di sempre Pupi Rolandi… chissà quante risate da lassù”.