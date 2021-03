Lutto a Savona, è scomparso Giovanni (Gianni) Cetriolo

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Giovanni Cetriolo.

Figura molto conosciuta e stimata in città, nel 2003 Cetriolo – insieme alla moglie Flavia Pierucci – “stravolse” il panorama dei locali savonesi con l’apertura del bar pasticceria “Caffè del Duomo”, in Via Manzoni. Un locale molto apprezzato dai savonesi per i suoi pranzi, gli aperitivi e gli asporti (e il comparto “enoteca”), che ha saputo distinguersi nel tempo per qualità e competenza.

Cetriolo si è spento all’età di 74 anni. I funerali avranno luogo venerdì 19 marzo alle ore 11 presso la chiesa di S. Andrea in Piazza dei Consoli a Savona.