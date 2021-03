Luminosa Bogliolo rompe il muro degli otto secondi: sarà finale agli Europei di Torun

Alassio. Alla fine ce l’ha fatta! Luminosa Bogliolo nella semifinale dei 60 metri a ostacoli corsa ai campionati europei indoor di Torun (in Polonia) è riuscita ad abbattere il muro degli otto secondi, obiettivo dichiarato ed inseguito con una resilienza incredibile.

Il secondo turno verso la finale si è corso alle 12.40. In molti speravano che l’atleta di punta del movimento nostrano riuscisse a migliorarsi, traguardo raggiunto con successo al termine di una batteria davvero magica.

Il primo turno aveva visto l’alassina imporsi con una certa scioltezza, pagando però nel finale un passaggio imperfetto su un ostacolo. Per lei il muro degli otto secondi era rimasto così ancora una volta invalicabile, ma dopo il risultato di pochi minuti fa adesso ambire ad una medaglia europea non sembra più essere un’utopia.

In semifinale è giunta anche Elisa Di Lazzaro. Ripescata dopo il quarto posto della batteria grazie al miglior tempo, il suo 8.13 ha costituito anche un nuovo record personale per la giovanissima triestina. Purtroppo per lei non è arrivata la finale, ma un ottimo 8.12 che le ha permesso di migliorarsi proprio come ha fatto la sua compagna di nazionale.

Classe ’95, la Bogliolo è una delle nuove stelle dell’atletica azzurra, un ruolo che è cresciuto anche grazie alle prestazioni nel meeting Città di Savona. Proprio lì siglò un 12”99 storico nell’edizione 2018, imponendosi immediatamente nel panorama nazionale. Da lì il decollo anche in azzurro fino ad arrivare adesso all’avventura indoor 2021, sulla distanza ridotta, per le sue caratteristiche sicuramente più complessa, ma un’ottima maniera per provare una nuova sfida.

L’appuntamento sarà adesso nel pomeriggio alle 17:30, quando Luminosa tenterà l’impresa contro le forti avversarie per scrivere ancora una volta la storia dell’atletica leggera italiana.