Locali chiusi ad Albenga, il Pd contro Melgrati: “Per lui rispetto regole è un errore”

Albenga. “Per Marco Melgrati il rispetto delle regole è un grave errore. Questo è quanto abbiamo letto nelle sue ultime dichiarazioni di stampa a commento delle doverose azioni che sono state prese ad Albenga dalla Polizia Locale per mantenere il rispetto delle norme anticovid”. Così il Pd di Albenga attacca il sindaco di Alassio dopo che quest’ultimo, in un’intervista a IVG, si è scagliato contro la decisione della polizia locale ingauna di sanzionare e chiudere alcuni locali del centro storico di Albenga per mancato rispetto delle normative anti-Covid.

Melgrati ha parlato platealmente di “vergogna” dichiarandosi disponibile ad accogliere ad Alassio i due locali, Sancio e La Taberna del Foro (che poco prima avevano appunto espresso l’intenzione di “ringraziare” Albenga vendendo i rispettivi locali per trasferirsi nella Città del Muretto). Dichiarazioni che per il Pd albenganese sono “oltremodo inopportune in quanto provenienti da un sindaco, persona delle istituzioni, mancando completamente di rispetto verso le vittime del Covid a pochi giorni dalla loro commemorazione e che parla in modo evidentemente irresponsabile solo perché non si tratta di casa sua”.

“Albenga è una realtà complessa – ricorda il Pd – e lo sforzo indirizzato al mantenimento delle regole da parte della amministrazione dimostra solo saggezza nella gestione pubblica mettendo avanti tutto la tutela della salute pubblica, perché questa è l’unica via che ci permetterà di uscire da questa crisi sanitaria globale. Come PD, con i nostri amministratori, siamo a fianco di tutti i commercianti che stanno pagando uno dei prezzi più cari nella crisi economica causata dalla pandemia, e sicuramente il primo modo per dimostrarlo è facendo sì che le regole imposte siano uguali per tutti”.

“Forse Alassio è diventata COVID free e li le regole non valgono? – è la provocazione dei democratici – Ce lo spiegherà meglio il sindaco Melgrati, che nel frattempo invitiamo a occuparsi dei problemi della sua cittadina dove sicuramente c’è molto da fare”.

Chi invece si schiera con Melgrati è Matteo Canciani, di Forza Italia: “La salute prima di tutto, la salute va tutelata e vanno fatte rispettare le norme e visto che la vita ci insegna che c’è sempre una via di mezzo allora serve collaborazione tra chi, giustamente, controlla ed il controllato. Le attività commerciali non devono essere considerate prede da cacciare e loro allo stesso tempo non si devono permettere di trasgredire le regole. Serve dialogo e buon senso da entrembi i lati, serve collaborazione per cercare di arginare e sconfiggere questo maledetto virus ed evitare, come da me ribadito tempo fa, tensioni sociali deve essere la priorità”.