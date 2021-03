Loano, auto sbanda e sfonda un muro: chiusa via Libia

Loano. Incidente stradale questa sera a Loano, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente dell’auto coinvolta.

Secondo quanto appreso, intorno alle 22.00, il guidatore della vettura ha perso il controllo, per cause ancora in via di accertamento, finendo la sua corsa contro il muro di protezione della strada.

Il sinistro si è verificato in via Libia: non si registrano feriti.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa momentaneamente alla viabilità in quanto l’auto, a seguito della dinamica dell’incidente, si trova proprio di traverso in mezzo alla carreggiata: si dovrà quindi attendere una sua rimozione oltre alla messa in sicurezza complessiva del tratto viario.