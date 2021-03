Finale/Noli. Questa mattina è stata girata la pubblicità della nuova linea di Maserati Levante, nuovo modello ibrido, in zona Malpasso tra Finale Ligure e Noli.

“Da gennaio ad oggi sono state molte le produzioni presenti nel savonese, a riprova del fitto lavoro di pubblicizzazione e di attrazione che sta svolgendo la Genova Liguria Film Commission nei confronti del territorio regionale” dice Cristina Bolla Presidente di GLFC.

Foto 2 di 2



Pochi mesi fa sulle stesse strade era stato girato una grande produzione indiana, il film intitolato “Radhe Shyam” che nel cast vantava la famosissima star bollywoodiana da milioni di fan e follower, Prabhas, e Pooja Hedge, una delle attrici più seguite nel mercato internazionale.

Ma non solo, Finale Ligure e il savonese sono stati protagonisti anche di altre produzioni. Ricordiamo la pubblicità della Jeep Gladiator a cura di Ferrero Communication per il gruppo Stellantis girata ad Alassio, Albenga, Lauigueglia e Calizzano e quella della Jeep Compass girata a Savona e Finale Ligure. La nostra provincia si è trasformata in un set anche per le riprese del film Stilema della produzione Adamantis girato a Quiliano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi; il Cortometraggio Riva Do Ma di Patrizio Basilico (IED) girato a Finale Ligure, alcune scena della Serie TV Blanca della casa di produzione LUX Vide per Rai Fiction a Finale Ligure ed oggi la pubblicità della nuovissima Maserati.

Dall’inizio del 2021 questi sono i numeri delle produzioni con ricaduta sul savonese: 34 giorni di produzione (28 shooting + 6 sopralluoghi), 124 unità di personale coinvolto, 560 giornate di lavoro, 360 notti in albergo e circa 100.000 € spese dirette sul territorio.

“I numeri in solo tre mesi dall’inizio del 2021 – spiega Bolla – sono entusiasmanti e lo sono ancora di più se si pensa al periodo storico che stiamo vivendo a causa della pandemia che ha bloccato gran parte dei lavori, ma non ha fermato il lavoro della GLFC che ha chiuso un 2020 come un anno da record e ha iniziato un 2021 in continua crescita”.

“Genova Liguria Film Commission, avendo potenziato le attività di attrazione nei confronti delle case di produzione dell’audiovisivo, ha generato un progressivo e considerevole aumento delle produzioni che effettuano riprese cine-audiovisive sul territorio di Genova e in generale in Liguria. Anche durante il lockdown dei mesi scorsi e di adesso la Fondazione sta gestendo progetti audiovisivi programmati da tempo e generati dalla fitta attività di promozione del territorio, svolta per rendere la Liguria un set in tutte le stagioni a partire dal lancio del brand ‘Liguria Terra da Fiction – Liguria Land of Fiction’, che sta dando ottimi risultati” conclude il presidente di GLFC.