Lo Spiderman savonese vola a Millesimo per ritirare una sorpresa da donare ai bimbi

Millesimo. Lo Spiderman savonese fa tappa a Millesimo. Oggi Mattia Villardita, neo Cavaliere della Repubblica, sarà ospite della Bottega del Caffè per ritirare un grande uovo pasquale da consegnare ai piccoli pazienti del San Paolo.

Il fondatore di Supereroiincorsia ha accettato l’invito di Elio, Marina e Valentina, gestori della nota attività millesimese, che vogliono donare un sorriso ai bimbi del reparto pediatrico dell’ospedale di Savona.

Un gesto per ringraziare coloro che, come Mattia, dedicano tempo prezioso a chi è ricoverato e, mai come in questo momento di pandemia, proprio ai più piccoli le attenzioni e le coccole non sono mai eccessive.