Lo scatto dell’albenganese Jason Rhodes: la Galassia di Bode

Buonasera, sono Jason Rhodes e volevo condividere il mio ultimo scatto del cielo!

Galassia di Bode, catalogata come M81, ovvero una delle galassie più osservate nel cielo, delle nostre latitudini. Potete notare i suoi magnifici bracci a spirale, ricchi di giovani stelle blu e regioni rosate di formazione stellare. Insieme alla sua compagna M82, forma la coppia di galassie più famosa del cielo boreale.

In questa foto M82 non c’è, ma possiamo comunque osservare l’effetto degli incontri ravvicinati avvenuti tra le due galassie. I vari tête-à-tête hanno deformato in modo significativo la più piccola M82, hanno modificato la struttura a spirale di M81 e hanno causato un forte picco della formazione stellare in entrambe le galassie.

Non state guardando solo una galassia, state guardando circa 250 miliardi di stelle, innumerevoli pianeti e un buco nero supermassiccio con massa di 70 milioni di volte quella solare. È possibile osservarla nella costellazione dell’Orsa Maggiore, e dista circa 12 milioni di anni luce dalla Terra. Subito sotto è visibile una piccola galassia nana satellite, Holmberg IX.

Dati della ripresa:

Telescopio Celestron C14 – Starizona Hyperstar

Camera QHY178C- Filtro Optolong L-Pro

Integrazione 7,8 Ore di Ripresa

Cordiali Saluti



Jason Rhodes