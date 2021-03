Lions Club dona due tablet all’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle Ligure

Varazze. Due tablet agli alunni della scuola primaria per la didattica a distanza sono stati donati dal Lions Club Varazze-Celle Ligure e consegnati al rappresentante del dirigente dell’Istituto Comprensivo Varazze – Celle Ligure, Andrea Caradonna.

La fornitura dei tablet era stata concordata con la scuola: andranno ad arricchire la dotazione di analoghi strumenti informatici, già in dotazione, che vengono utilizzati per la didattica, anche in caso della dad.

Alcuni giorni fa a Campo Ligure sono stati consegnati sempre dal Lions alla dirigente scolastica del Comprensorio della Valle Stura, Ivana Ottonello, due computer che saranno collegati a due lavagne luminose (lim).

Anche in questo periodo di pandemia il club mantiene vivo il motto lionistico che contraddistingue l’associazione: “We serve”.