Liguria. Dopo l’incarico del presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa, nominato sottosegretario al ministero della Salute, il titolo di segretario politico del partito è passato all’avv. Antonio Bissolotti, già vice presidente.

“Da oggi – dicono dal partito – avrà il compito di rappresentare il movimento ai tavoli politici regionali e locali anche in vista delle prossime scadenze elettorali”.

Foto 2 di 2



“Sono particolarmente contento – afferma Costa – che l’amico Bissolotti abbia accettato il mio invito di assumere l’incarico di segretario politico di Liguria Popolare in questo momento che vede il nostro movimento proiettato in un percorso di crescita, grazie anche al sostegno dell’amico Onorevole Maurizio Lupi, e premiato per la coerenza e la costanza avuta nella propria azione politica, vicina ai bisogni delle famiglie e del territorio, nel solco del centrodestra moderato”.

“Nonostante gli impegni connessi con le responsabilità di governo del mio incarico – conclude – come presidente di Liguria Popolare assicuro il mio sostegno e la mia presenza nella mia amata Liguria che oggi più che mai ha bisogno di essere amata e sostenuta”.