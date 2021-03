Liguria ancora in zona arancione, confermata chiusura scuole superiori fino al 31 marzo

Liguria. La nostra regione è confermata in zona arancione per la seconda settimana consecutiva con numeri che al momento sono ben lontani da quelli della zona rossa. L’indice Rt oscilla tra 1,01 e 1,11 (il valore più basso è quello decisivo per determinare il colore della regione) con un livello di rischio moderato.

Nel frattempo il presidente Giovanni Toti ha disposto la chiusura delle scuole superiori fino al 31 marzo. “Pochi minuti fa – ha detto – ho firmato un’ordinanza che prolunga la Dad sulle scuole superiori di secondo grado fino al giorno 31 marzo in ragione del fatto che quel giorno cominciano poi le vacanze pasquali, quindi poi le scuole saranno tutte chiuse e il 6 aprile scadrà il primo decreto del governo Draghi che dovrà intervenire con una nuova normativa”.

Non dovrebbero arrivare, invece, ordinanze specifiche per il periodo pasquale: “Anche sull’esperienza delle scorse vacanze non è stato necessario. Gli italiani hanno dimostrato una serietà di fondo, se non ci sarà l’evidenza di un rischio profondo non abbiamo intenzione di prendere misure aggiuntive. Lo valuteremo comunque nella settimana a ridosso di Pasqua”.