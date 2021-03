Savona. Finalmente i giovani canottieri della Lega Navale savonese sono potuti tornare a cimentarsi nelle sfide in mare, fondamentali per finalizzare il lavoro svolto e mettersi alla prova.

Nel pieno rispetto del protocollo anti Covid-19, si è svolta sulla Arena del mare di Genova Pra’ la prima regata regionale di canottaggio del 2021, aperta alle altre regioni con gare valide anche per qualificazioni a regate nazionali, alla quale ha preso parte il Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona con quattro equipaggi che hanno ottenuto due ottimi primi posti e due quarti posti.

Il primo oro è stato conquistato dall’atleta Michelangelo Malinconico (13 anni) nella specialità del singolo 7,20 Allievi C sulla distanza di 1.500 metri che ha distanziato di oltre 31 secondi l’atleta del Rowing Club Genovese e di 43 secondi il terzo arrivato della S.S. Murcarolo. A seguire la Canottieri Sanremo e la Canottieri Speranza di Genova Pra’. Un risultato che è ancora più importante perché, confrontato con i tempi delle altre due serie della stessa specialità, quella di Michelangelo è stata la migliore prestazione in assoluto. Particolare non secondario che fa ben sperare per i prossimi impegni, tenendo anche conto che già nel 2019 Michelangelo (allora allievo B) era sempre salito sul gradino del podio, a cominciare dalla gara di esordio regionale fino al Meeting Nazionale, che si era svolto sul lago di Como e dove aveva stravinto infliggendo distacchi di ben 11 secondi al secondo e di 23 secondi al terzo.

Il secondo oro sembra proprio la conferma che buon sangue non mente, perché è stato ottenuto da Paola Maria Malinconico (11 anni), sorella minore, nella specialità del singolo 7,20 Allievi B2 sulla distanza di metri 1.000 nella quale, al termine di una gara condotta sempre in testa, ha prevalso per ben un paio di imbarcazioni sull’atleta della Canottieri Elpis di Genova. Paola era alla sua prima gara in barca e aveva già dato prova delle sue potenzialità conquistando il titolo regionale indoor nell’unica gara del 2020, che si era svolta a fine febbraio prima del blocco dell’attività causato dalla pandemia. Come a dire: “ripartiamo da dove eravamo rimasti”… ancora con una medaglia d’oro.

I due quarti posti sono stati ottenuti dagli atleti Federico Goso nel singolo junior metri 2.000 e Michele Loffredo nel singolo Pesi Leggeri metri 2.000.

Un buon inizio quindi per i canottieri savonesi che hanno patito la pesante situazione legata alla pandemia, aggravata dalla limitatezza degli spazi (necessari per il distanziamento negli allenamenti a terra) ed alle condizioni meteo sfavorevoli, in cui non hanno potuto allenarsi sempre con regolarità, ma comunque con ottimi risultati sotto la guida dell’allenatore Franco Badino, dell’istruttrice Federica Perata e del direttore sportivo Bruno Pignone.