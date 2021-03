Lega: “Solidarietà dai nostri sindaci per restaurare il Cristo vandalizzato a Cosseria”

Cosseria. “Il Cristo di Cosseria sarà restaurato. La Lega in Liguria, su iniziativa del responsabile regionale enti locali Matteo Camiciottoli, chiama a raccolta i suoi amministratori per rispondere all’appello del sindaco Roberto Molinaro dopo l’atto vandalico ai danni di una statua in legno del Cristo su un sentiero che attraversa la Valbormida”.

Lo dice in una nota Edoardo Rixi, deputato e commissario regionale della Lega ligure.

“Un gesto orribile che colpisce tutta la comunità. I nostri enti locali si sono subito messi in moto con una gara interna di solidarietà”.

“Un segnale dai nostri rappresentanti eletti nelle istituzioni locali contro il vile attacco alle nostre tradizioni che troppo spesso vengono messe in discussione nel silenzio di alcuni” conclude.