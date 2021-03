Le guide online al mondo degli orologi da polso

Il mondo degli orologi da polso conta migliaia di appassionati. Persone spesso attentissime al dettaglio, a ogni dettaglio che riguardi il tempo e gli strumenti che l’orologeria mondiale ha inventato per misurarlo. In epoca moderna, infatti, gli orologi hanno visto passare in secondo piano la loro funzione primaria, quella di scandire ore, minuti e secondi. Diventando sempre di più gioielli (al maschile, però, in prevalenza) e oggetti di culto per collezionisti.

Per dimostrare questa teoria basta osservare il mercato che hanno oggi gli orologi automatici e a carica manuale rispetto a quelli al quarzo. Nel misurare lo scorrere del tempo, anche i migliori tra gli automatici – come quelli che montano preziosi meccanismi tourbillon – non possono comunque competere in precisione con orologi digitali che costano una manciata di euro. Eppure i primi rimangono l’oggetto del desiderio principale di moltissimi e nei marchi più noti (Omega, Rolex, TagHeur e tanti altri) continuano a essere scambiati per (decine di) migliaia di euro. Mentre, salvo qualche rara eccezione, il mercato del quarzo viaggia su cifre molto più basse. La differenza è nel certosino lavoro artigianale alla base dei migliori movimenti meccanici, nei materiali, nelle finiture e nella capacità dell’orologio di preservare il proprio valore nel tempo. La differenza è che alcuni orologi sono capolavori della tecnica umana. Secondo alcuni hanno perfino un’anima.

DOVE GLI APPASSIONATI DI OROLOGI SI INFORMANO…

Gli appassionati di orologi – secondo quanto riferisce il portale OrologiPerTutti.it fotografando la situazione – si riuniscono attorno a diverse community online. Parliamo di realtà come Orologico, Orologiko, Forum Orologi, Orologi e passioni e tanti altri spazi virtuali, caratterizzati da forum con migliaia di iscritti.

Per capire l’entità del fenomeno basta scorrere il conteggio dei messaggi degli utenti (diverse decine di migliaia, in alcuni casi) e osservare le infinite categorie attorno a cui è organizzato il dibattito: ci sono gli amanti dei meccanici, quelli degli automatici, gli aficionados degli Swatch, chi vuole solo orologi svizzeri e chi (spendendo decisamente meno) si butta su orologi russi o giapponesi (Seiko, Casio e Citizen sono i tre marchi principali del Sol Levante). Ancora: c’è chi punta a incontrare amici esperti con cui discutere di meccanismi, chi è alla ricerca di quotazioni per il nuovo e per il secondo polso (gli orologi usati, come si chiamano in gergo) oppure di consigli per riconoscere gli orologi falsi, ma anche chi vuole sapere quali sono migliori smartwatch per fare attività sportiva.

A queste comunità virtuali, poi, si aggiungono alcuni portali, come OrologiPerTutti, che pubblicano notizie sui migliori orologi e informano i lettori sulle novità dell’orologeria, gli ultimi modelli lanciati dalle maison più prestigiose, le tendenze del settore, i dati di mercato e via dicendo.

PERCHE’ GLI APPASSIONATI DI OROLOGI SI INFORMANO…

L’obiettivo di chi frequenta queste piazze virtuali è informarsi. Ovvio. E’ tenersi al passo con i tempi, è scoprire e approfondire la tecnica, magari anche fare l’investimento giusto preferendo un orologio di valore ad altri beni materiali e immateriali. Ma raramente – vale la pena ricordarlo – il valore di un orologio è soltanto economico. E anche quando le cifre in ballo sono importanti a dominare è sempre la dimensione del sogno.