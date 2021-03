L’Arcobaleno splende nel cross regionale di Ronco Scrivia

Ronco Scrivia è sede anche della seconda prova del campionato regionale di società di corsa campestre, a due settimane dalla prima tornata. Gare che in questa occasione sono valide anche per l’assegnazione del titolo individuale.

Risultati di grande spessore per l’Atletica Arcobaleno Savona. Tra le vittorie particolarmente significativo il doppio successo nella classifica combinata, sia in campo maschile che in quello femminile. Classifica che premia la somma dei migliori risultati di squadra nelle tre categorie principali (Allievi, Juniores, Assoluto).

Soddisfatto il tecnico di settore Giorgio Fazio che, unitamente al direttore tecnico Marco Muratore, ha lavorato a lungo in funzione della massiccia e qualificata partecipazione a quest’evento: “Al di là delle ottime prestazioni dei singoli (vincente la determinazione dei fratelli Angelini, ancora una grande prova dello Junior Vaccari, bell’esordio di Enrico Lanfranconi, ammirevoli le junior Aurora Tagliafico e Marina Marchi, le allieve Giada Bongiovanni e Chiara Memme, le colonne Chiara Meliga e Laila Hero) è stato fantastico ritrovare praticamente tutte le squadre sul podio di categoria, con un po’ di rammarico per il quarto posto della formazione assoluta maschile dovuto ad un paio di assenze importanti dovute ad infortunio”.

Prossimo step i campionati italiani assoluti in programma a Campi Bisenzio a metà marzo.

Ma torniamo alle singole gare per un breve racconto.

Allievi – 5 Km:

Fiorenzo Angelini è ancora vincente al termine di una gara autoritaria. Completano il risultato di squadra Francesco Gualdi (15°) e Nicholas Carrai (17°).

Arcobaleno Campione Ligure 2021.

Junior M – 8 km:

Ludovico Vaccari non riesce a doppiare il successo di un paio di settimane or sono, ma porta a casa un argento di valore. Il testa a testa per la vittoria sino all’ultimo metro questa volta premia Andrea Azzarini (forte portacolori del Trionfo Ligure).

Ottima prova di Mattia Basso (5°) e positivo anche Francesco Minafra (11°).

La classifica per società vede l’Arcobaleno al 2° posto.

Assoluti M – 10 km:

Samuele Angelini imposta una gara d’attacco e nessuno riesce a sopravanzarlo. Titolo ligure meritatissimo per il triathleta spezzino. Alle sue spalle una prova caparbia di Vincenzo Stola che risale posizioni preziose e chiude all’8° posto. Completa la formazione Francesco Patruno (32°) che pur non al meglio della condizione ha voluto dare il suo importante contributo al team in funzione della classifica di società (4° posto).

Cross Corto Uomini – 3 km:

Esordio in canotta Arcobaleno per Enrico Lanfranconi, con un ottimo secondo posto all’arrivo.

Allieve – 4 km:

Giada Bongiovanni è ottima 4° ed alle sue spalle bene anche Chiara Memme (5°). 12ª posizione per Arianna Tagliafico.

Ottimo argento a livello classifica di società.

Junior F – 5 km:

Argento per Aurora Tagliafico e bronzo per Marina Marchi. 7ª posizione per Caterina Cennamo, con Letizia Maggioli 9ª e Micol Guida 10ª.

Trionfo nella classifica riservata ai club.

Assoluto F – 8 km:

Inarrestabili Chiara Meliga (4ª) e Laila Hero (5ª). Costretta al ritiro Lucrezia Mancino.

Vittoria nella classifica a squadre.

Nella foto sopra: Fiorenzo Angelini

Chiara Meliga

Laila Hero e Chiara Meliga

Laila Hero

Samuele Angelini

Il podio Juniores femminile