Lancia grappa sul volto della compagna: denunciato, era in Italia nonostante l’espulsione

Cisano Sul Neva. I carabinieri di Cisano sul Neva, nella notte odierna, sono intervenuti per un violento litigio all’interno di una casa. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una situazione di continui maltrattamenti perpetrati da un uomo nei confronti della compagna.

L’uomo avrebbe lanciato della grappa sul volto della donna, tentando poi di far passare il gesto improvvido come uno scherzo: i carabinieri hanno segnalato il tutto all’autorità giudiziaria e la donna, di origine sudamericana, è stata subito posta in una struttura protetta per garantire la sua incolumità.

L’uomo invece, un cittadino africano irregolare sul territorio nazionale e risultato destinatario di un ordine di espulsione, è stato allontanato da casa e denunciato per non aver ottemperato all’ordine.