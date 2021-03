“L’amore è un attico”, va in scena la commedia musicale di Roberto Centazzo e Felice Rossello

Savona. “L’amore è un attico”, è il titolo della commedia musicale scritta da Roberto Centazzo e Felice Rossello con le musiche di Enrico Santacatterina. Sarà un atto unico della durata di un’ora e dieci. “Era pronta da ottobre – spiega Centazzo, uno degli ideatori -, e doveva portarla in tour la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova ma, visto che per il Covid non riaprono i teatri, la manderà in onda Telegenova, mercoledì 24 alle 21.00“.

Felice Rossello esercita da oltre vent’anni l’attività di autore televisivo scrivendo la maggior parte dei programmi di Fabio Fazio. Ha collaborato alla nuova edizione di Velisti per Caso “Sulle orme di Darwin”. Roberto Centazzo ha scritto 22 romanzi, oltre a 50 racconti pubblicati su riviste, quotidiani e antologie e 70 testi di canzoni. Per l’editore Tea ha ideato “Squadra speciale minestrina in brodo” e la serie “Le storie di Cala”. Enrico Santacatterina è musicista, arrangiatore e produttore discografico, nel mondo della musica da oltre quarant’anni. Ha composto e arrangiato diverse opere sia in ambito documentaristico che pubblicitario e teatrale. Da dieci anni collabora con il cantante Riccardo Fogli in concerti nei tour italiani e internazionali.

“E’ stata registrata in presa diretta martedì, buona la prima, come fosse un vero e proprio spettacolo in teatro – aggiunge Centazzo”. Gli attori sono Irene Cataldi, Alessia Bruzzo e Stefano Marcucci. La regia è di Daniele Pellegrino.