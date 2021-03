L’Amatori Pallacanestro Savona vince il derby di Serie B femminile

Vado Ligure. Le biancorosse, non senza fatica, si aggiudicano il derby ligure della Serie B femminile col Basket Pegli per 76-55.

La partita inizia a ritmi alti con le pappagalline che commettono qualche disattenzione di troppo in difesa, mentre in attacco fanno circolare la palla e giocando insieme riescono a chiudere la prima frazione in vantaggio 16-15.

Secondo periodo che inizia nel segno della difesa dove le savonesi alzano l’intensità e piazzano il primo allungo, ma appare troppo bello per essere vero, così tornano a commettere errori di disattenzione e permettono alle genovesi di riavvicinarsi fino al 35-25 di metà partita.

Secondo tempo che segue le orme del secondo quarto con le ragazze del presidente Mazzieri che alternano momenti di ottima difesa a momenti con errori banali, mantenendo però una buona verve offensiva (57-45 al 30°) e piazzando l’allungo definitivo a 4’ dal termine con le ragazze di coach Costa che non riescono a rispondere alla spallata data dalle locali, arrivando alla sirena finale con il tabellone che recita 76-55.

Attenzione durante il corso di tutto il match da migliorare, preoccupanti i momenti di down difensivi, ma positiva la capacità di alzare l’attenzione e l’intensità dopo un momento di difficoltà.

Prossimo appuntamento a Biella, contro la Bonprix Biellese, sabato 20 marzo alle ore 18,15.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Pegli 76-55

(Parziali: 16-15; 35-25; 57-45)

Amatori Pallacanestro Savona: Pitzalis, Sansalone 3, Tosi 1, Pregliasco 10, Poletti 7, Guidetti 2, Lanari ne, Zignego 5, Picasso 9, Paleari 17, Leonardini 12, Zappatore 10. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Basket Pegli: Bruzzone 2, Bertini 3, Monachello 4, Papiri 8, Paussello 2, Padula 9, Belgrano, Canale 2, Vivalda 5, Filandino 11, Arecco 7, Barberis 2. All. Costa, ass. Pozzato – Oneto.

Arbitri: Ciccangeli (Genova) e Martino (Boissano).

Nella foto: Alice Sansalone