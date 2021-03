La riconferma di Roberto Pizzorno alla guida del Coni provinciale

La Giunta Regionale del Coni presieduta da Antonio Micillo ha ratificato la determina presidenziale nella quale Roberto Pizzorno è stato confermato per il prossimo Quadriennio Olimpico 2021-2024 nella carica di Delegato Provinciale del Coni di Savona.

Si tratta di un’importante attestazione di stima e di apprezzamento verso il lavoro svolto in precedenza dall’inesauribile personaggio sportivo savonese, che ha dimostrato di aver raccolto dandone continuità, l’eredità dell’indimenticato grandissimo Lelio Speranza. Abbiamo raccolto a caldo una prima soddisfatta e beneaugurante dichiarazione:

“Ringrazio vivamente il presidente Antonio Micillo e la nuova Giunta composta Andrea Fossati (Vice Presidente Vicario), Furio Ginori (Vice Presidente), Stella Frascà, Franco Melis, Piero Picasso, Francesca Canicchi e Roberto Valle per la fiducia accordatami. Un grazie speciale e doveroso va alle società della Provincia di Savona che hanno sostenuto la mia candidatura, e ai presidenti provinciali e delegati delle Federazioni Sportive che mi hanno supportato in questi mesi. Siamo ben consapevoli che lo Sport stia vivendo un momento difficile a causa della pandemia. Molte attività, di cui la maggior parte, sono ancora ferme, e non sanno quando ripartiranno. Le palestre non riescono ad aprire e molte associazioni rischiano la chiusura. Il nostro impegno “politico” sarà quello di stare al fianco delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affinché possano riprendere, in sicurezza, le loro attività e nel contempo spronare le Istituzioni affinché anche al mondo sportivo arrivino quelle risorse necessarie per continuare a sopravvivere e poter così far fare nuovamente sport ai nostri ragazzi, sempre nel rispetto dei protocolli Covid-19. Questo è l’impegno che mi voglio assumere e che desidero condividere con i miei amici delegati di Genova (Alberto Bennati) Imperia (Alessandro Zunino e La Spezia (Federico Leporati ) a cui va la mia più grande vicinanza. Nei prossimi giorni proporrò al presidente Micillo e alla Giunta Regionale i nominativi dei fiduciari territoriali che avrò scrupolosamente scelto. Donne e Uomini di sport che mi affiancheranno durante il mio mandato e che costituiranno una rete informativa determinante, soprattutto per far fronte alle criticità dell’impiantistica sportiva”.