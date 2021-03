La Liguria resta arancione, scongiurata la zona rossa. Toti: “Terza ondata qui non così grave”

Liguria. Evita la zona rossa e rimane in zona arancione anche per la prossima settimana la nostra regione, con una tendenza in miglioramento. È quanto emerge dai dati anticipati in conferenza stampa dal presidente Giovanni Toti alla vigilia del report Iss-ministero della Salute che sancirà, come ogni venerdì, i nuovi colori delle regioni.

“L’indice Rt questa settimana è 1,01 nella parte bassa, quello che vale per la configurazione delle zone – ha spiegato Toti – dunque saremmo arancioni per uno 0,1 se non fosse che la zona gialla non esiste, quindi il problema non si pone”.

Il decreto varato dal governo Draghi ha infatti esteso l’applicazione delle misure valide per la zona arancione anche a quelle che avrebbero dati compatibili con la zona gialla. Per questo, fino almeno al 6 aprile, la Liguria (come tutte le altre regioni) non vedrà alcun allentamento delle restrizioni. Nel periodo pasquale (3-5 aprile) sarà zona rossa nazionale.

I dati odierni, ha aggiunto Toti, sono “in perfetta linea con il resto delle giornate che abbiamo appena passato e con un’incidenza decisamente inferiore alla media italiana e alle regioni che sono state colpite più duramente della nostra. Questo è un dato che dobbiamo preservare con comportamenti adeguati perché la terza ondata in Liguria sta passando in modo non dico indolore, ma non in modo grave come è successo in altri territori“.