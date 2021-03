La Ginnastica Quiliano chiama a raccolta il mondo sportivo: “Generi alimentari e uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà”

“Diversi ma uniti”. Potrebbe essere questo lo slogan della nuova iniziativa benefica lanciata dalla sezione di ginnastica ritmica della Polisportiva Quiliano, presieduta da Aureliano Pastorelli.

“In vista della Pasqua – spiega Pastorelli – ci piacerebbe che lo sport nel suo complesso lanciasse un segnale forte di vicinanza a un tessuto sociale che sta soffrendo molto”. La società, infatti, intende effettuare una raccolta di generi alimentari, da distribuire alle famiglie in difficoltà, e una raccolta fondi per l’acquisto di uova di pasqua che saranno donate, tra gli altri, all’ospedale San Paolo di Savona e al Santa Corona di Pietra Ligure.

“Questa volta – prosegue – abbiamo deciso di provare a coinvolgere anche altre realtà, di vari luoghi e di diverse discipline, e abbiamo avuto fin da subito un ottimo riscontro. Vogliamo dimostrare che lo sport c’è nonostante le difficoltà che attraversa e che anche in un periodo come quello attuale non rinuncia alla sua missione sociale. Speriamo presto di tornare avversari sui campi e nei palazzetti, ma ora desideriamo lavorare tutti fianco a fianco per qualcosa di più importante“.

Le realtà che al momento hanno risposto “presente” sono le società calcistiche Vadese, Legino e Pro Savona, il Karate Club Savona, i Pattinatori Savonesi e la Gymnica Loano. A questa prima fase di unione delle forze seguirà quella della consegna che avverrà attraverso alcuni punti situati nella provincia, tra questi il palazzetto dello sport di Quiliano, l’impianto “Fiorenzo Ruffinengo” di Savona. Ve ne sarà uno anche a Loano e si lavora per aggiungerne un altro nel centro della città di Savona.

“Un grandissimo ringraziamento a tutte le società che hanno deciso di partecipare. Ovviamente, tutte le realtà che intendono unirsi a noi sono le benvenute, basta che si mettano in contatto con la Ginnastica Quiliano o con una delle società che hanno già detto ‘sì’ a questo progetto”, conclude Aureliano Pastorelli.