Informatori scientifici del farmaco, Giusto (Smi): “In Asl2 quasi tutti vaccinati, pronti a riprendere l’attività”

Provincia. “Per permettere agli informatori scientifici di continuare a svolgere questa la loro importante attività è stato determinante che la Asl2 savonese, per prima in Liguria, con l’avallo della Regione abbia già vaccinato la quasi totalità degli informatori scientifici del farmaco savonesi e si appresti a concludere la campagna vaccinale della categoria. Auspico che la nostra realtà provinciale possa essere presto seguita in tutta la Liguria”.

A comunicarlo è il dottor Renato Giusto, presidente regionale del Sindacato Medici Italiani. “Il rapporto tra medico ed informatore scientifico per me – spiega Giusto – ha sempre rappresentato un momento eccezionale di rapporto umano, scientifico, amicale, che ha sempre rafforzato il mio stimolo professionale di migliorare la cultura medica abbinata al rapporto empatico col paziente”.

“Gli informatori hanno sempre rappresentato, nello studio del medico, un momento di piacevole scambio di idee e di pausa compensativa, necessaria al medico per andare avanti nel tranquillizzare gli assistiti e per acquisire informazioni scientifiche nuove che spesso il medico, oberato di impegni e quindi a sera, stanco, non riesce ad acquisire se non con convegni e corsi che lo impegnerebbero molto e che, tra l’altro, ora sono sospesi. Questo è l’apporto che gli informatori scientifici del farmaco danno alla buona pratica medica”.