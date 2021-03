Infermiere deceduto dopo il vaccino, l’Ordine degli infermieri: “Vicenda strumentalizzata, circolate notizie false e contraddittorie”

Savona. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona interviene in merito alle “strumentalizzazioni” di cui è stata oggetto la morte dell’infermiere Pasquale Fara.

Negli ultimi giorni, specialmente sui social, alcuni hanno ipotizzato che il decesso dell’operatore sanitario (scomparso a 57 anni a causa di un tumore) possa essere collegabile al vaccino anti-Covid di recente somministratogli.

In una nota, l’Ordine sottolinea “l’importanza di una appropriata e veritiera diffusione di informazioni. Mai come in questo periodo, è necessario avvalersi di una comunicazione affidabile e di qualità. Una notizia falsa e contradditoria, che circola sul web, ha la capacità di condizionare i lettori e danneggiare inutilmente le persone e la professionalità delle stesse”.

E poi “in riferimento alle recenti notizie, pubblicate su alcuni blog e pagine social, che riportavano informazioni inesatte riguardo la triste dipartita di un infermiere, si chiede, a chiunque voglia improvvisarsi organo di stampa, di porre assoluta attenzione ai contenuti del messaggio, appurandone preventivamente la veridicità. Siamo rattristati oltre che per la prematura scomparsa del collega, che tanto si è adoperato per la professione con impegno e dedizione, anche dal tentativo evidente di strumentalizzare l’accaduto. Invitiamo, pertanto, i cittadini a diffidare sempre e comunque nel considerare valide le informazioni reperite da fonti ‘improvvisate’”.

L’Opi già nei giorni scorsi si è “prontamente attivato in questo senso, nelle opportune sedi, e non si risparmierà di intervenire sempre a supporto dei propri iscritti e in nome della difesa della categoria, anche riguardo gli interessi della salute individuale e collettiva e della corretta informazione”.