Albissola Marina. Stamattina, poco prima delle 9, si è verificato un incidente all’altezza del bivio che dall’Aurelia sale verso l’ospedale San Paolo di Savona.

I mezzi coinvolti nel sinistro sono uno scooter e un furgone. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma tutti i conducenti, fortunatamente, non hanno riportati gravi danni. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Foto 2 di 2



A seguito dello scontro, si è subito formata una lunga coda a partire dall’inizio di Albissola Marina fino ad arrivare ad Albisola Superiore. Sul posto, oltre ai militi della Croce Oro Mare di Albissola, è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.