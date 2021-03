Liguria. Un gravissimo incidente, purtroppo mortale, si è verificato questa mattina sull’autostrada A10 Genova-Savona intorno alle 9.45. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è finita sotto a un mezzo pesante.

Una al momento la vittima accertata, il conducente della vettura. Il suo corpo non è ancora stato estratto dalle lamiere. Tuttavia, al momento non è possibile verificare quanti siano gli occupanti dell’auto, e non si escludono quindi altri feriti.

di 13 Galleria fotografica Schianto mortale sulla A10









Il tamponamento è avvenuto in corrispondenza di una coda correttamente segnalata al km 17,4. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova è stato temporaneamente chiuso. All’interno si registrano 2 km di coda in direzione Genova, e altri 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Arenzano. Ai soli veicoli leggeri diretti verso Genova, dopo l’uscita ad Arenzano, si consiglia di prendere la S.S.1 “Aurelia” per poi rientrare in autostrada a Genova Pra’.