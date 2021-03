Celle Ligure. Si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17.00, un incidente in autostrada a Celle Ligure (al km 32-35), in direzione Genova. A scontarsi un tir e un’autovettura, per cause ancora in via di accertamento.

Lo schianto è avvenuto in un punto dove era attivo il traffico su una sola carreggiata, quindi con un doppio senso di marcia per la presenza di un cantiere. Un incidente simile allo schianto mortale avvenuto recentemente a poca distanza dal sinistro odierno.

Sul posto sono presenti i militi della Croce Oro di Albissola Marina, l’elisoccorso Grifo per prestare soccorso alle persone coinvolte e i vigili del fuoco per liberare una donna di 35 anni che è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

A subire le conseguenze più disastrose dell’incidente la donna che, dopo essere stata estratta dai resti dell’auto, un’utilitaria, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi: intubata ha riportato traumi importanti.

Sul posto stanno operando anche la polizia stradale e i carabinieri per i rilevamenti del caso.

In autostrada si segnala tratto chiuso tra Varazze e Albisola, oltre una coda di 7 km tra il bivio di Savona e il casello di Albisola. Per evitare il traffico l’entrata consigliata verso Genova è Celle Ligure, mentre l’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Albisola. Coda di 2 km tra Arenzano e Varazze per tratto chiuso. A catena il traffico si è formato anche sull’Aurelia e sulle strade in comunicazione con i caselli autostradali: bloccato il centro di Albisola e la via Aurelia che collega Albisola, Celle e Varazze.

Il casello di Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 31/03/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 31/03/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

