Genova. Ci sono anche i vigili del fuoco di Savona tra le 9 squadre impegnate a spegnere l’incendio divampato nella notte a Genova, in via Romairone. Ad andare a fuoco, per cause ancora da chiarire, un capannone in cui erano immagazzinate merci varie.

Una marea di chiamate da tutta la val Polcevera al centralino dei vigili del fuoco questa notte a partire dalle 23.20. L’incendio era ancora in corso alle 7 di questa mattina.

I vigili del fuoco stanno operando attaccando le fiamme con liquido schiumogeno. Una parte del capannone è crollata a causa del forte calore sviluppatosi.

L’incendio era doppiamente pericoloso in quanto il magazzino è adiacente alla Sigemi, azienda di stoccaggio di prodotti petroliferi.