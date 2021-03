Incendio nella notte a Ceriale, a fuoco un’auto

Ceriale. Intervento dei vigili del fuoco, questa notte poco dopo mezzanotte e mezza, per un incendio autovettura a Ceriale.

Il veicolo era parcheggiato in via Campo Sportivo. Ancora da stabilire le cause del rogo.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme in pochi minuti, senza ulteriori danni.