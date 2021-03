Incendio in casa, ustionati madre e figlio: portati al Santa Corona

San Bartolomeo al Mare. Due persone, madre e figlio, sono rimaste ustionate questa notte intorno alle 4.30 nell’incendio divampato nella loro abitazione. E’ successo nell’imperiese, a San Bartolomeo al Mare, in un alloggio all’ultimo piano di piazza Giuseppe Versi.

Le cause del rogo sono in via di accertamento. Alcuni testimoni parlano di un’esplosione che avrebbe preceduto le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Imperia, il 118 e i carabinieri.

I due feriti sono stati ricoverati in condizioni non gravi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.