Incendio a Tovo San Giacomo, a fuoco un oliveto in via Crescia

Tovo San Giacomo. Intervento dei vigili del fuoco a Tovo San Giacomo, nella zona di via Crescia, per un incendio divampato in un oliveto.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono giunti anche i volontari dell’antincendio boschivo.

Fortunatamente il rogo non è ancora particolarmente esteso, ma il vento sta ostacolando le operazioni di spegnimento. Presente in zona anche un elicottero che però, al momento, non è in grado di operare proprio a causa delle forti raffiche.