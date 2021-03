Il record surreale dei penalty sbagliati: incredibile ma vero

Domenica 28 febbraio 2021 allo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi (Modena) si è giocata la gara valida per la 27esima giornata del girone B di Serie C, Carpi-Fermana terminata con il risultato di 0-0.Sino a qui niente di troppo sorprendente considerato che è una sfida tra squadre di di Lega Pro risaputamente in difficoltà che rischiano la zona play out. Poche emozioni e nessuna rete, verrebbe quindi da credere dando uno sguardo superficiale al risultato. Ed invece dietro ad un’apparente partita dai toni noiosi si nasconde un record di caratura europea, perpetuatosi attraverso una vera e propria “fiera degli orrori”.

Già, perché a dispetto di un risultato a reti inviolate, le occasioni ci sono state, eccome che ci sono state. L’arbitro designato per la sfida, il signor Luciani di Roma, infatti ha concesso ben quattro calci di rigore, che avrebbero potuto portare l’incontro a terminare con un punteggio ben più rotondo, da over. L’assurdo sta proprio qui, perché tutti i tiri dal dischetto sono stati sbagliati, registrando il record per penalty sbagliati in una singola partita nei principali campionati professionistici europei. La sequenza è stata da cardiopalma.

La Fermana ha dato l’avvio alle danze con il rigore sparato alto da Neglia alla mezzora del primo tempo. All’inizio del secondo tempo arriva l’opportunità di rifarsi, ma Pozzi, portiere classe 2000 del Carpi, ipnotizza ancora una volta Neglia (un vero rigorista non c’è che dire) e neutralizza anche il secondo tentativo. Strano, ma ancora nei canoni della normalità: due rigori sbagliati in una partita può capitare di vederli. Ci pensa però il Carpi a completare il disastro: De Cenco si fa respingere il tiro da Ginestra e poi, a cinque dalla fine, è ancora una volta il portiere quarantaduenne del Carpi che sale in cattedra parando anche la conclusione di Ferretti.

E alla fine arriva il triplice fischio: 0-0, eppure tantissime emozioni (compresa un’espulsione), con quella che sembra essere solo un’anonima partita di Serie C destinata a entrare nella storia del calcio. Un record destinato a stupire e certamente a durare nel tempo.