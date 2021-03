Il progetto per una ciclopedonale a Quiliano: la proposta di Paolo Forzano

Di seguito è riportata la lettera – giunta alla nostra redazione – dell’ingegnere Paolo Forzano, presidente comitato casello Albamare in merito alla una pista ciclopedonale a Quiliano.

Ad inizio 2020 sono andato dal Sindaco Nicola Isetta a parlagli di piste ciclopedonali. Ovvero una trasformazione dei marciapiedi stretti e completamente rovinati, e di “percorsi di fatto in strada” in percorsi di larghezza decorosa e con fondo anche semplicemente di asfalto ma “liscio”. Percorsi su cui si può passeggiare tranquillamente, le mamme e le nonne possano portare i bimbi, le persone in carrozzina possano trovare il fondo giusto. Nulla di trascendentale: soltanto adeguare i marciapiedi della nostra cittadina!

Ho fatto proposte concrete! Il Sindaco d’accordo con la mia richiesta, mi ha indirizzato all’assessore Cinzia Pennestri, per competenza. In oltre un anno con l’assessore non siamo riusciti a concludere nulla! Ho parlato, dato i miei progetti, inviato ulteriori dettagli. Era necessario fare una ispezione del territorio: mai riusciti a farla!

Va da sé che dopo oltre un anno mi sono seccato, ed ho richiesto al Sindaco intanto se intendesse o meno condividere le mie richieste ed in caso affermativo io avrei trattato questi problemi “solo” con lui. Il Sindaco ha affermato la sua volontà di migliorare la rete ciclopedonale del Comune, ed il 19 marzo 2021 ci siamo visti per vedere “in loco” che cosa c’è e che cosa si può fare. Ora la “palla” è nelle mani del Sindaco! Ho trasferito a lui tutti i documenti, spero in un iter veloce. Ho 73 anni e vorrei “vedere” ed “usare” i miglioramenti che ho proposto!

Paolo Forzano