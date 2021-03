Il presidente di Assonat Luciano Serra in visita al porto di Andora: “Approdi turistici porte verso territorio e sue eccellenze “

Andora. Economia, normative di settore e sviluppo turistico delle marine al centro dell’incontro avvenuto con l’avvocato Luciano Serra, Presidente di Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici in visita in questi giorni nell’approdo Marina Resort di Andora.

“È stato un vero e proprio tavolo operativo in cui ci siamo confrontati su contenuti e progetti concreti, approfondendo normative e procedure già attuate in altre marine italiane grazie alla grande competenza ed esperienza del presidente Luciano Serra che ringraziamo per i preziosi consigli – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Il tutto nell’ambito di un percorso di apertura avviato dal presidente dell’Ama, Fabrizio De Nicola e dal Cda, per fare dialogare il nostro approdo con realtà di valore come Assonat che operano a livello nazionale per dare rilievo alle esigenze e problematiche del settore, chiedendo riforme normative e una decisa sburocratizzazione”.

Il dialogo con Assonat ha preso il via nel corso dell’ultimo Salone Nautico di Genova dove l’Ama ha presentato i suoi progetti green e gli investimenti del Comune per la valorizzazione delle realtà portuale, dell’indotto economico e turistico legato alle attività sul mare.

“Il presidente Serra ha mantenuto la sua promessa e ci ha fatto visita per conoscere da vicino la nostra realtà: ha speso parole di elogio per la nostra Marina Resort e sottolineato tutte le sue potenzialità – ha dichiarato il presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola – Assonat sta facendo un lavoro prezioso per aiutare le marine a sviluppare servizi moderni e in linea con le esigenze dei diportisti che diano spazio anche all’indotto economico legato al turismo e all’economia circolare e green”.

Il presidente di Assonat, avvocato Luciano Serra ha fatto un’analisi lucida delle potenzialità e ascoltato con interesse le progettualità previste da Ama e comune di Andora.

“Un approdo splendido, vicino al centro abitato, con un solarium accogliente e potenzialità da sviluppare anche grazie ai progetti previsti per opere a terra – ha detto Serra – I marina come quelli di Andora possono essere la porta del territorio, ne sono gli ambasciatori nel promuovere storia, arte, paesaggi, artigianato, enogastronomia, elementi che caratterizzano la grande bellezza della nostra Italia. Il turismo in tutte le sue declinazioni rappresenta uno degli asset principali del nostro Pil e poi c’è tutta la partita della sostenibilità ambientale su cui Andora sta lavorando da tempo. Dobbiamo tutti essere protagonisti a livello nazionale e uniti nell’impegnarci a non disperdere la ricchezza delle marine italiane”.

All”incontro ha partecipato anche il direttore del porto, Eugenio Giglione e il funzionario comunale, Architetto Paolo Ghione. Il presidente Serra ha visitato anche gli Uffici della Delegazione di Spiaggia di Andora e portato i suoi saluti al comandante 3ª Cl. NP Giuseppe Zarillo.