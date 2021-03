Il deejay savonese Andrea Vita oggi a Casa Sanremo: canterà il suo brano sulla rivalità con i “foresti”

Savona. A dicembre aveva lanciato su YouTube “Benvenuti a Savona (Benvenuti in Liguria)”, canzone electro dance che ironizza sulla tipica accoglienza ligure riservata ai turisti (o i cosiddetti “foresti”). Dopo due mesi, dal social dedicato alla musica e ai video, il brano del rapper-dj-producer Andrea Vita, in arte Andy Life sbarca a Casa Sanremo – Live Box.

Una vetrina importante per l’artista savonese che commenta: “Portare un brano che parla della nostra regione in uno dei più grandi music show della Liguria (e non solo)? Una grandissima occasione”.

La trasmissione, disponibile anche in streaming, è presentata da Red Ronnie e Angelo Contaldo ed è dedicata agli artisti emergenti. Un’occasione davvero unica per i giovani che vogliano farsi conoscere nel mondo della musica, esibendosi a Casa Sanremo, luogo frequentato dei giorni del Festival da giornalisti, discografici, produttori, critici musicali ed esperti del settore.

L’appuntamento con il deejay savonese è oggi, mercoledì 3 marzo, alle ore 17:00, quando Andy Life presenterà il suo brano, che non solo vuole fare ironia, ma anche elogiare le bellezze di Savona e della Liguria.

“A livello sonoro – spiega Andrea – il brano unisce il genere urban electro dance degli anni ’10 (quello di artisti come Avicii e David Guetta) con la nostalgica italodance degli anni ’00 (vale a dire artisti come Eiffel 65 e Gigi d’Agostino), ed è stato realizzato allo studio di registrazione X-Studios di Savona, con la supervisione tecnica dei dj producer savonesi Maximals (Davide Alpino e Riccardo Patruno)”.

Tra i savonesi a brillare a Sanremo, quindi, non solo il talento della Valbormida Annalisa Scarrone, che ieri ha conquistato la vetta della classifica grazie al voto della giuria demoscopica, ma anche un giovane emergente che cercherà di farsi strada nel mondo della musica.