Il circolo FdI di Alassio incontra l’assessore regionale Ferro

Alassio. Quest’oggi il circolo Fratelli di Italia Alassio Baia del Sole ha incontrato l’assessore regionale allo sport Simona Ferro ed il suo addetto stampa Antonio Savà presso l’Hambury Tennis Club. Presenti all’incontro il coordinatore provinciale FdI Claudio Cavallo, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore ai lavori pubblici Franca Giannotta (FdI), il consigliere Rocco Invernizzi (FdI), la responsabile del dipartimento comunicazione e social media Simona Ivaldi; assente giustificato, per ragioni di lavoro, il presidente del circolo Andrea Gervasoni.

Durante l’incontro si sono toccati “molti argomenti, prettamente legati alle politiche del territorio, all’importanza della ripartenza del mondo sportivo e in particolare alle possibilità di attingere ad aiuti regionali per interventi legati alle strutture sportive alassine. La presenza della Ferro sottolinea l’impegno della Regione sul territorio e in particolare nel Comune di Alassio, città da sempre vicina e sensibile alle tematiche sportive”.

“Ringrazio il circolo Alassio Baia del Sole e il sindaco Marco Melgrati per la gentilezza e l’accoglienza ricevuta – commenta l’assessore Ferro – Abbiamo parlato di sport e delle esigenze della città. Alassio ha la mia disponibilità per divulgare le varie opportunità messe a disposizione dalla giunta regionale, attraverso bandi, finanziamenti e/o incentivi a fondo perduto utili necessari affinchè di possano migliorare le strutture sportive, anche nell’ottica di un miglior efficientamento energetico e per una corretta manutenzione dei plessi in carico ai Comuni. Un incontro utile e proficuo che rafforza i legami politici e umani”.

Conclude il commissario provinciale Claudio Cavallo: “Ho chiesto la disponibilità dell’assessore regionale Simona Ferro per iniziare a presentarle le notevoli potenzialità del nostro territorio provinciale. Questo primo incontro è stato dedicato ad Alassio, che ha risposto con grande ospitalità e partecipazione dei massimi livelli istituzionali. Grazie Simona per il grande impegno col quale hai iniziato il tuo assessorato e contiamo di riaverti in altre occasioni nel nostro amato ponente ligure”.