Savona. Una delegazione dei “Supereroi in corsia” ha consegnato 40 porzioni di lasagne al primario di pediatria Alberto Gaiero, che poi ha provveduto a distribuire le cibarie anche ad altri reparti del nosocomio, per il pranzo di medici e infermieri dell’ospedale San Paolo di Savona.

Le lasagne sono state donate in occasione della festa patronale di Savona, giovedì 18 marzo, dall’Associazione Cuochi. Un modo per “ringraziarli del loro grande impegno in questo difficile periodo”.

Ad accompagnare i “Supereroi in corsia” anche il presidente dell’Associazione Cuochi di Savona Igor di Lucia in rappresentanza dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, che hanno collaborato alla preparazione con Gregorio Meligrana, Enrico Zaniboni, Riccardo Beltrame e Giacomo Abate insieme allo staff di Claudio, Lara Pasquarelli, Claudio Pasquarelli e Alessio Durante.