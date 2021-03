I Bulldogs Toirano festeggiano il decimo compleanno

Toirano. Con l’arrivo dell’anno 2021 sono ufficialmente dieci anni che il flag football è approdato in Liguria. I Bulldogs Asd Toirano (ex Pirates Loano) festeggiano un importantissimo traguardo, a dispetto di tutte le difficoltà che, da autodidatti, hanno superato.

La storia dei Pirates Loano iniziò ufficialmente a cavallo tra gennaio e febbraio del 2011 con un gruppo di ragazzi dell’oratorio dei Cappuccini di Loano che, già da dicembre 2010, si riuniva tutte le domeniche per praticare il flag football. A seguito dell’affiliazione ai Pirates Savona, la squadra iniziò la preparazione per giocare a livello nazionale. I primi due campionati (2011 e 2012) vennero giocati sotto coach Michael Romano.

Dopo che quest’ultimo ebbe lasciato il flag football, a fine stagione, la squadra continuò ad autogestirsi con Stefano Landi come capo allenatore e Stefano Ghilino come capo dirigente. Nel 2013 nacque il reparto junior sotto Ghilino e Landi, con Matteo Bertorello e Daniele Di Adamo allenatori dell’attacco e Gabriele Cepollina allenatore della difesa. Nel reparto senior, Alessandro Bruzzone venne nominato allenatore della difesa. Quell’anno non portò a grandi soddisfazioni, anche se i Pirates Loano furono ripescati per i playoff nazionali; in compenso, il 2014 fu un anno di grande crescita anche grazie al già capitano Cepollina che, smantellando gradualmente il preconcetto negativo presente in squadra verso il reparto difesa, apportò una nuova strategia e nuove conoscenze in ambito tecnico e tattico. Nello stesso anno, Francesco Maglione venne nominato allenatore dei ricevitori (ruolo di attacco), ed Alessandra Fenoglio, membro della dirigenza savonese, entrò a far parte del direttivo loanese per un solo anno. Il 2015 fu l’anno in cui finalmente i Pirates Loano ottennero l’accesso ai playoff nazionali per merito, con Maglione allenatore anche delle safety (ruolo di difesa), Cepollina allenatore della difesa e Bruzzone preparatore atletico.

A fine 2015, a seguito di un abbandono di massa (che incluse i citati Landi, Ghilino e Maglione), squadra e staff vennero totalmente rivoluzionati sotto il capo dirigente Andrea Nucifora, con allenatori Matteo Acquatico in attacco e Stefano Calvi in difesa sia in junior che in senior. A causa dello scarso numero di giocatori, il 2016 portò ad un nulla di fatto, cosa che non cambiò nel 2017 sotto la dirigenza di Matteo Bertorello.

Nel 2018 Stefano Cocco divenne capo dirigente e mantenne inalterato lo staff tecnico. La squadra, grazie all’ingresso di parecchi giocatori, iniziò a riprendersi. Seguendo le indicazioni di coach Domenico Amoroso, e quindi della dirigenza Pirates, la sezione loanese si appoggiò alla Asd Toirano e si diede il nome Bulldogs per avere maggiore visibilità sul territorio. Nel frattempo, nel reparto junior, Calvi e Acquatico cedettero il posto a Thomas e Gabriel Cocco. Nel 2019 i Pirates/Bulldogs Toirano vinsero il secondo posto nel campionato di Seconda Divisione, ottenendo l’accesso alla Prima. Calvi venne nominato Mvp Offense del girone finale, giocato a Firenze. Insieme a Fabio Mandaliti partecipò al primo raduno annuale della Nazionale italiana, ma soltanto lui venne richiamato per il secondo. Causa Covid, non ci furono altri incontri.

Lo scorso settembre, dietro dovute precauzioni data l’emergenza sanitaria in corso, la Federazione Italiana di American Football (Fidaf) diede il via al campionato 2020 di flag football: tuttavia, causa alcune problematiche causate dalla pandemia, i Bulldogs decisero di iscriversi di nuovo in Seconda Divisione anziché in Prima. Ottenuto di nuovo l’accesso ai playoff, grazie anche a nuovi innesti di giocatori dai Vikings Cavallermaggiore (ex Razorbacks Piemonte), i Bulldogs dovettero attendere marzo del 2021 per il Final Bowl di Roma: a causa di un ricambio nei tesseramenti dovuto al nuovo anno, vi parteciparono con un roster rinnovato, ma mancarono l’obiettivo Prima Divisione.

In questo momento, i Bulldogs hanno ripreso gli allenamenti in vista del campionato 2021.