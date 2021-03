HP Savona In Line, manca solo la medaglia: quattro quarti posti

Savona. Il secondo weekend dedicato ai campionati italiani indoor ha portato tante soddisfazioni all’HP Savona In Line e la speranza che un giorno i quarti posti ottenuti si trasformino in medaglie. Sono infatti ben quattro i piazzamenti in quarta posizione ottenuti dai gialloblù nelle categorie superiori.

Ma il discorso è ben più ampio e ricco. Cominciamo dalla categoria Allievi dove Fabio Monchiero si presenta in gran forma anche se nella metri 3000 a punti avrebbe meritato di più, ma dover correre la finale in diffida lo penalizza e deve accontentarsi del settimo posto. Il giorno successivo però, dopo due batterie magistrali, centra un bel quarto posto dietro ai giganti del secondo anno.

Nelle Junior femmine Lucrezia Vitale brilla in entrambe le gare ma la sorte le nega una medaglia. Una medaglia che sarebbe stata strameritata per tutte le difficoltà che ha dovuto superare. Nonostante tutto Lucrezia è arrivata a pochissimi centesimi dal podio sia nel giro a inseguimento che nella metri 1000.

Altra finalista nel giro a inseguimento e altra bella prestazione per Giulia Fiorato che ottiene un ottimo decimo posto, risultato insperato fino a qualche anno fa.

Chiudono l’ottima prova delle Juniores Gaia Mancuso e Sara Ismailjsufaj che vendono cara la pelle nella metri 5000 a punti e nella metri 1000, nonostante qualche problema fisico.

Tra i maschi superlativa prova di Luca Zani che strappa un gran quarto posto in una tiratissima metri 5000 a punti. Risultato ottenuto con tenacia e determinazione senza mollare un colpo. A confermare il suo stato di forma arriva anche un bel sesto posto nella metri 1000.

Nelle Senior Beatrice Calandria centra una bella finale nel giro a inseguimento, risultato per niente facile da raggiungere. Nel fondo grandi progressi per una caparbia e gran lavoratrice Alice Monchiero a cui manca solo un pizzico di determinazione nei momenti chiave della gara.

“Un grande grazie e un grande applauso a tutti i nostri ragazzi che hanno portato l’HP tra le prime dieci società d’Italia. Nono posto per i gialloblù – dichiarano i dirigenti della società savonese -. Un grande grazie perché sappiamo bene quanto sia difficile poterci allenare in maniera adeguata. Un grande grazie al coach Marco, a Gabriella, Ernesto, Carlotta e Daniele, che devono sempre escogitare qualcosa per mantenere i ragazzi in uno stato di forma adeguato. Sempre alla ricerca di un posto dove poter mettere i pattini, senza fare ore di coda in autostrada. Grazie a tutti i ragazzi, allenatori, dirigenti, genitori. Grazie a tutta la nostra grande famiglia HP”.