Hockey prato, gli Under 12 del Savona corsari a Cairo

Cairo Montenotte. Domenica 14 marzo si sono svolte a Cairo Montenotte le prime due gare del campionato Under 12 maschile che hanno visto in scena il Savona “A” contro i padroni di casa del Pippo Vagabondo.

La formazione biancoverde guidata dal mister Emanuele Mogavero è scesa in campo con Simari tra i pali, Giosuè Mogavero, Scarso, Mapelli, Pittalis, Sarti, Lombardo e Poggi, quest’ultimo in una situazione psicologica più delicata visto che per la prima volta affrontava i suoi ex compagni.

Il Savona si è imposto nella prima partita per 8 a 3 con quattro reti di Poggi cui hanno fatto seguito le quattro di Scarso; nella seconda sfida sempre savonesi vittoriosi, questa volta per 9 a 4: in rete Mapelli, Pittalis, Poggi (tripletta) e Mogavero (tripletta).

Il tecnico della torretta si dice soddisfatto: “L’importante era tornare a giocare dopo i mesi di stop e partire a punteggio pieno sicuramente ci dà morale; sono soddisfatto del gruppo e del gioco di squadra visto, sono contento per i nuovi innesti e per Poggi per il quale non è stata una giornata facile”.

Il prossimo appuntamento sarà a Savona, sabato 27 marzo, quando il Savona “B” ospiterà i valbormidesi del Pippo Vagabondo e il Savona “A” affronterà il Genova Hockey 1980.